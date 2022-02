Fora de casa, Atlético de Alagoinhas é derrotado pelo Botafogo-PB

Depois de pontuar nos dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, o Atlético de Alagoinhas tropeçou na competição regional. Neste sábado (12), o Carcará foi derrotado pelo Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, por 1x0.

O Carcará começou bem a partida, pressionando o Botafogo-PB no campo de defesa. O time baiano só não abriu o placar aos 13 minutos porque o goleiro Luís Carlos impediu o gol de Dionísio. Na sequência, Gabriel Esteves tentou de cabeça e também ficou no quase.

Ainda na primeira etapa, o Atlético recebeu um banho de água fria. Aos 39 minutos, Leílson arriscou chute forte, Fábio Lima fez a defesa parcial, mas no rebote Douglas Coutinho mandou para as redes e abriu o placar para o Botafogo-PB.

O Atlético de Alagoinhas não conseguiu reagir no segundo tempo. A equipe só chegou com perigo nos minutos finais, mas Emerson não conseguiu aproveitar o cruzamento de Dionísio para empatar o duelo.

Com a derrota, o Atlético de Alagoinhas está agora na quarta colocação do grupo A, com quatro pontos. O Carcará pode ser ultrapassado no complemento da rodada e deixar a zona de classificação.