Fora de casa, Bahia encara Red Bull Bragantino em estreia na Série A

Depois de uma temporada na Série B, o Bahia está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e estreia neste sábado (15), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Além de marcar o retorno do tricolor, o confronto no interior paulista será o primeiro do Esquadrão sob a gestão do Grupo City. A parceria com o fundo dos Emirados Árabes foi fechada em dezembro do ano passado e vive os seus primeiros meses cercada de expectativa.

Até aqui o Bahia foi um time de altos e baixos nas competições do primeiro trimestre, mas o técnico Renato Paiva deixou claro durante as entrevistas que o grande objetivo do clube está no Brasileirão. A meta é fazer uma campanha sem sustos e beliscar uma vaga em competição internacional.

O treinador português, aliás, estreará em Campeonatos Brasileiros e logo de cara tem uma missão complicada. O Bahia nunca venceu o Red Bull Bragantino fora de casa.

Na história foram 15 jogos entre as séries A e B, com oito triunfos dos paulistas e sete empates. No último encontro no Nabi Abi Chedid, em 2021, o Esquadrão abriu 2x0, levou a virada e no fim saiu de campo com um 3x3.

Quem também conta as horas para disputar a sua primeira Série A é o jovem Gabriel Xavier, de 21 anos. Autor de um gol na vitória sobre o Volta Redonda, pela Copa do Brasil, o defensor afirma que o time está mais consistente no esquema com três zagueiros.

"A gente sabe da evolução que teve nessas últimas semanas, até de final de Campeonato Baiano e Copa do Brasil. Pode ter certeza de que iremos fazer um grande campeonato. A expectativa é a melhor possível, de brigar em cima da tabela o campeonato todo. Para mim, que é minha primeira Série A, fico muito feliz”, afirmou.

Por falar em time, o Renato Paiva tem dúvidas. A principal delas é o atacante Biel, que ficou fora do último treino por causa de uma gripe. Se não puder jogar, Ademir deve ser escalado no ataque ao lado de Everaldo. Pelo mesmo motivo, Goulart também foi poupado.

Por outro lado, o Esquadrão tem o retorno do meia Cauly, que está recuperado da gripe, e tem à disposição o também meia Thaciano. O jogador ficou fora da partida contra o Volta Redonda porque já havia atuado na Copa do Brasil pelo Grêmio.

RB Bragantino

Assim como o Bahia, o Red Bull Bragantino busca afirmação na temporada. Sob o comando do português Pedro Caixinha, o Braga caiu na semifinal do estadual e foi eliminado pelo Ypiranga-RS na segunda fase da Copa do Brasil.

Em relação aos últimos anos, o time chega enfraquecido após ter negociado o atacante Artur Victor, ex-Bahia, ao Palmeiras. O clube foi ao mercado e anunciou Eduardo Sasha, que estava no Atlético-MG, como principal nome para a Série A.

Confira as prováveis escalações:

RB Bragantino: Lucão; Aderlan, Léo Realpe, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Gustavinho; Bruninho, Alerrandro e Talisson. Técnico: Pedro Caixinha.

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Chávez; Ademir e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.