Fora do BBB 21, Lucas Penteado reativa a banda Triplx

De contrato recém-assinado com a TV Globo, Lucas Penteado aproveita a visibilidade conquistada no BBB 21 para investir paralelamente na carreira musical. Aos 24 anos, o ator, MC, poeta, cantor e compositor paulistano reativa a banda Triplx – quarteto que faz rock com a prosódia do rap, formado em 2015 por Lucas Koka Penteado (voz), com Martin Mendonça (guitarra, membro da banda de Pitty), Duda Machado (bateria, ex-Pitty), e Rod Krieger (baixo). O novo trabalho do grupo é o single Era uma vez?, programado para sair nesta sexta-feira (12) nas plataformas virtuais.

A banda se juntou pela última vez em 2019, dias antes de o baixista Rod Krieger partir para Portugal, mas deixou material gravado e até então inédito. Em 2016, a Triplx gravou em estúdio um álbum com oito faixas, nunca lançadas. Era uma vez? é uma dessas músicas. A ideia de reativar a banda e lançar o álbum – previsto para ser apresentado ainda neste primeiro semestre de 2021 – foi do próprio Lucas Penteado. O MC ligou para Rod dias após sair do BBB 21. Desde então, o quarteto tem se reunido diariamente.

“As letras são muito fortes e têm muito da minha vivência. E o som não é nada do que as pessoas estão esperando que eu faria. E eu gosto da ideia de surpreender. Porque foi assim que eu comecei na música, com esses três caras no estúdio, durante quase um ano. A gente se divertiu muito, vivemos momentos que ficaram pra sempre guardados na memória e estou bem feliz por poder, finalmente, lançar esse projeto”, celebra Lucas Penteado.

Capa do single Era Uma Vez?, que será lançado nesta sexta (12)