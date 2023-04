Fora do BBB 23, Ricardo comenta sobre romance com Sarah: 'Encaixe perfeito'

O ex-participante Ricardo, o Alface, do BBB 23, foi eliminado na noite desta quinta-feira (20), após a votação 'flash' que o reality show tem feito nos últimos dias. No "Mais Você", em conversa com Ana Maria Braga, o biomédico comentou sobre sua trajetória.

Questionado sobre sua participação no programa, Alface foi enfático ao comentar que não se deixou levar pelos outros jogadores, sem manipulação ou conversinha dentro da casa, pelo contrário, votou e fez tudo pela própria consciência.

"A minha participação foi muito autêntica. Eu falo de mim, tive orgulho, pois não reprimi minhas vontades, fiz o que tive que fazer, e quando não me senti mais a vontade, eu mudei. As coisas foram acontecendo, eu fui me perdendo, me reencontrando, me apaixonei... Eu literalmente vivi o 'Big Brother'", disse o biomédico.

Em relação ao romance com Sarah Aline, um dos mais comentados nas redes sociais, o ex-confinado admitiu que tentou ficar com Paula, Amanda e Tina, mas apenas Sarah conseguiu conquistar o coração: "Ela me pegou mesmo. Começamos como amigos e ela que me conquistou [...] O beijo, então, era 10 de 10. Foi o encaixe perfeito".

Ana Maria perguntou sobre a forma como ele brigou com algumas pessoas dentro da casa, e Ricardo rebateu alegando que Amanda conseguiu chegar a final sem ser indicada ao paredão, se encaixando em todos os grupos e fazendo amizades.

"Quando eu trago esse posicionamento, indiretamente, eu quis dizer: 'você foi planta. Você não fez nada para se impor'. Para mim, ela só somou voto com o grupo. Era essa a minha visão lá dentro", explicou o convidado de Ana Maria Braga.