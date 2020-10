Fora do jogo contra Messi, Cristiano Ronaldo deseja 'força' à Juve

Ainda em recuperação da covid-19, Cristiano Ronaldo se mantém em isolamento e, nesta quarta-feira, será mais um torcedor da Juventus no duelo com o Barcelona pela segunda rodada do Grupo G da Liga dos Campeões, a partir das 17 horas (horário de Brasília). O atacante usou as redes sociais para acalmar os torcedores e desejar sorte aos companheiros.



"Sentindo bem e com saúde. Força Juve!", escreveu o astro português, que já superou o período de dez dias de quarentena, mas ainda não teve um teste negativo para o coronavírus. Com isso, o atleta só vai ter o duelo esperado com Lionel Messi em 8 de dezembro, no Camp Nou.

De acordo com a televisão portuguesa TVI, Cristiano, que já teria sido submetido a 18 exames desde que foi diagnosticado com a doença, voltou a dar positivo para covid-19 nesta terça-feira. O atleta está assintomático e permanece em sua casa em Turim.O jogo com o Barcelona será o quarto que o português irá perder. Seu retorno é previsto para domingo, diante do Spezia, pelo Campeonato Italiano.