Fora dos planos do Vitória, Guilherme Santos se despede do clube

Fora dos planos do Vitória, o atacante Guilherme Santos usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para se despedir do clube. O jogador estava emprestado ao Leão pelo Atlético-MG, mas não jogará mais a Série B pelo rubro-negro.

"Hoje encerro a minha passagem pelo Vitória. Agradeço pela oportunidade de estar em um grande clube como esse e agradeço também por realizar meu sonho de moleque em participar de duas competições enormes. Vou estar sempre na torcida", escreveu.

O Vitória já havia confirmado que Guilherme Santos não participaria da reta final da temporada. O atacante se recupera de lesão e não ficaria à disposição em tempo hábil de voltar a entrar em campo.

Ao todo, o jogador participou de 18 jogos com a camisa do Leão, e marcou um gol.