Fora dos planos do Vitória, Lazaroni treina separado do elenco na Toca

Guilherme Lazaroni voltou a treinar normalmente após se recuperar de mais uma lesão, mas ele não está participando da intertemporada rubro-negra comandada pelo técnico Léo Condé. O lateral esquerdo está fora dos planos do Vitória para a Série B do Brasileiro.

Na Toca do Leão desde o ano passado, Lazaroni tem contrato com o Vitória apenas até 15 de abril e o clube não irá renovar o vínculo. Por isso, ele está treinando em separado, apesar de no mesmo horário do grupo e sob a orientação de um preparador físico da equipe rubro-negra.

O jogador de 30 anos costumava ser o escolhido pelos treinadores na Toca para o onze inicial, mas nunca conseguiu ter sequência no time em função das idas e vinda ao departamento médico.

Lazaroni só participou de quatro dos 19 jogos que o Vitória disputou este ano, três deles como titular. Em 2022, ele atuou em nove partidas, todas como titular, mas não esteve à disposição na reta final da Série C.

O mesmo deve ocorrer com outro jogador da posição. Vicente se recupera de lesão na coxa e também tem contrato somente até abril. A legislação obriga o clube a estender o vínculo até a plena recuperação do atleta, mas ele deixará a Toca após isso ocorrer.

Vicente chegou ao Vitória no início do ano passado após ser emprestado pelo Jacuipense. Entre janeiro e março, ele disputou 10 jogos, sendo sete como titular, mas rompeu o ligamento do joelho e precisou passar por cirurgia. Após se recuperar, o atleta de 27 anos chegou a disputar quatro partidas nesta temporada, até se machucar outra vez.

O único lateral esquerdo que integra o elenco rubro-negro durante a intertemporada é João Lucas. Contratado para esta temporada, ele não se destacou nos três primeiros meses do ano e a diretoria do Vitória tenta reforçar a posição.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro no dia 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.