Foragido da Justiça é preso com mais de R$ 33 mil no interior da Bahia

Um homem com passagens por roubo e com um mandado de captura foi preso com R$ 33 mil na rodoviária de Macaúbas, no centro-sul da Bahia, nesta segunda-feira (22).

Reincidente na prática de roubo e furto na região, ele havia fugido da Delegacia Territorial (DT) no mês passado, como explica o comandante da unidade, o major Fabiano Matos Lemos.

“Ele já foi preso por nossas guarnições por cometer o delito em uma casa lotérica na cidade. Agora conseguimos encontrá-lo novamente”, esclareceu.

O preso foi encaminhado para a DT de Macaúbas, como declarou o titular da unidade, delegado Clemilton Figueiredo Martins. “Ele será encaminhado para o presídio de Brumado e a origem do dinheiro será investigada", finalizou.