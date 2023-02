Foragido da Justiça é preso durante o Carnaval de Juazeiro

Um foragido da Justiça foi preso no circuito de festa do Carnaval de Juazeiro, no norte baiano, na noite de sábado (4), segundo dia da folia. Além disso, uma arma foi apreendida pela Polícia Militar, com dois detidos com armamento e drogas. Outro homem foi levado à delegacia por desacato. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), não houve registro de crime grave contra a vida (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte) no evento até agora.

O foragido preso é um homem com mandado de prisão por comércio ilegal de armas de fogo. Ele foi identificado depois de demonstrar nervosismo na presença de uma patrulha da PM. Ao perceber o comportamento deles, os PMs fizeram uma abordagem e ao verificar a documentação notaram que havia uma ordem judicial expedida pela Vara Júri e Execuções Penais de Juazeiro contra o folião.

O criminoso possuía mandado de prisão definitiva e foi apresentado na Delegacia Especial de Área (DEA) da Polícia Civil. Ele está à disposição da Justiça.

Armas

Durante as ações de policiamento, já na madrugada de domingo (5), patrulhas da PM apreenderam uma arma de fogo e uma faca. Um revólver calibre 38 foi encontrado dentro da pochete de um homem. Com o criminoso também foram localizadas munições e uma porção de cocaína.

Com outro indivíduo, os militares acharam uma faca de cozinha, enrolada em um pano branco, e uma trouxa de maconha. Nos dois casos os criminosos foram apresentados à Polícia Civil.

Completando o balanço da segunda noite de Carnaval, um homem xingou uma patrulha da Cipe Caatinga e, após advertência, manteve o comportamento agressivo. Ele foi imobilizado e levado para a DEA, onde foi autuado por desacato.