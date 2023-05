Foragido de Brasília é preso após agredir ex-companheira na Bahia

A Polícia Militar de Formosa do Rio Preto, no Extremo Oeste Baiano, flagrou um homem ameaçando de morte e agredindo fisicamente sua ex-companheira, no bairro de Projeto, no domingo (30). Após a prisão, ficou constatado que o homem era foragido da Justiça de Brasília.

O mandado por roubo a mão armada, expedido no ano de 2018, tinha validade até 2035. O criminoso foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Barreiras, onde teve o mandado cumprido.

O major Marcelo Ferreira, comandante da 86ª CIPM, contou que a mulher apresentava diversas lesões corporais. "Esperamos que ele pague pelos crimes que comentou", finalizou.