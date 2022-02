Foragido desde 2019, ex-presidente da FPF é preso em São Paulo

Ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Onaireves Nilo Rolim de Moura, de 64 anos, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. Foragido desde 2019, o ex-dirigente foi condenado por estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha ou bando.

Na soma de todos os delitos, de acordo com os artigos 69 e 72, ambos do Código Penal, o ex-mandatário recebeu pena de 22 anos, 4 meses e 12 dias em regime fechado. De acordo com a sentença, Moura comandava uma quadrilha que desviou recursos da FPF nos anos em que presidiu a entidade. Ele esteve à frente da Federação por 22 anos, entre 1985 e 2007.

Segundo um trecho da decisão, o ex-cartola "se utilizava da condição de presidente da FPF para que pudesse realizar todas as articulações para que os valores ingressados à FPF não fossem repassados aos credores e/ou fossem apropriados". Ele tinha um mandado de prisão expedido há três anos, válido até o fim de julho de 2027.

No fim de maio de 2007, Moura foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Em novembro do mesmo ano, ele foi preso por cinco meses, por supostamente desviar cerca de R$ 5 milhões dos cofres da FPF. Quatro meses depois, ele foi solto.

Um ano antes, em 2006, o ex-dirigente já tinha sido preso por apropriação indébita de recursos previdenciários.

Além de presidir a entidade, Moura já foi diretor de relações públicas da CBF e deputado federal pelo PTB e PSD. Em 1993, foi cassado por quebra de decoro, sob a acusação de "aliciar parlamentares".