Foragido há mais de 20 anos, acusado de matar amante da esposa na BA é preso no MS

Um homem acusado de matar o amante de sua esposa, no município baiano de Euclides da Cunha, teve o mandado de prisão cumprido neste sábado (5), no estado do Mato Grosso do Sul. Em uma operação conjunta entre policiais civis do município baiano com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul localizou o homem, foragido há mais de 20 anos foragido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem teria mudado o número de CPF e parte do seu nome para dificultar a prisão.



Ainda segundo a SSP, informações colhidas nas apurações, indicam que após descobrir que estava sendo traído, o homem atirou com uma espingarda no amante da companheira. O crime aconteceu no povoado Chão Vermelho. “Ele foi encontrado em sua residência, no município de Campo Grande- MS, com a mesma mulher da época do fato”, relatou o coordenador da 25a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Paulo Jason.



O mandado por homicídio qualificado foi cumprido na delegacia de polícia de Campo Grande -MS, onde ele se encontra à disposição do Poder Judiciário.