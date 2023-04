Foragido por feminicídio há 1 ano é preso em Feira de Santana

Um homem de 46 anos, suspeito de matar a ex-companheira em abril de 2022 foi preso em Feira de Santana, nesta terça-feira (18). Ele foi preso durante a operação conjunta Folia em Paz, deflagrada pelas forças de segurança na semana da Micareta de Feira.

Graciela Gonçalves de Lima foi morta em sua própria casa, no povoado Fazenda Jenipapo, no distrito Maria Quitéria, em Feira de Santana. Na ocasião, de acordo com as investigações, o suspeito, com quem ela tinha um relacionamento, invadiu a residência e disparou contra a vítima.

A Delegacia de Homicídios de Feira identificou o homem como suspeito, e a Justiça determinou a prisão preventiva. O homem se manteve escondido, permanecendo foragido até esta terça, quando foi localizado no povoado da Garapa.

O autor do feminicídio já foi apresentado em uma unidade policial de Feira e passou por exame de lesões corporais. Em seguida, ele ficará custodiado, à disposição da Justiça, aguardando vaga no sistema prisional.