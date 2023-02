Foragido, traficante é preso ao chegar para curtir o Fuzuê, na Barra

Um traficante foragido da polícia foi preso quando chegava ao Fuzuê, na Barra, neste sábado (11). Ele foi identificado pelas câmeras do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

O homem possui ficha na polícia por vender drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma. Ele foi flagrado logo quando chegava ao evento musical, que precede o Carnaval de Salvador.

Quando foi identificado pela câmera, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou uma equipe da 11ª Companhia Independente da PM (Barra), que levo o homem para a Polinter. No local, foi cumprido o mandado expedido pela Vara dos Feitos Relativos à Organização Criminosa. Com a prisão, o Reconhecimento Facial da SSP chegou à marca de 620 presos com auxílio da tecnologia de imagem.