Foragidos da Justiça de dois estados são presos no interior da Bahia

Equipes da 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) flagraram dois foragidos da Justiça de Minas Gerais e de Pernambuco, após ações ostensivas, na cidade de Curaçá, no extremo-norte da Bahia, na segunda-feira (6).

A primeira prisão ocorreu no bairro de Adolfo Viana, onde um homem foi abordado e a ordem de prisão constatada. O mandado era do ano passado, expedido no mês de fevereiro, pelo crime de maus tratos a animais.

O segundo capturado foi localizado, na região do Riacho Seco, após atitude suspeita de um homem, ao avistar os policiais. Após abordagem e consulta de documento, foi comprovada a ordem expedida pela Justiça de Pernambuco. O indivíduo era procurado por roubo.

O major Leonel Carlos Ribeiro, comandante da 45ª CIPM, contou que as abordagens foram ampliadas na cidade.

Os presos foram encaminhados à Delegacia Territorial daquele município, onde tiveram seus mandados cumpridos e estão à disposição da Justiça.