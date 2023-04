Foragidos são presos após reconhecimento facial em Salvador

Dois foragidos da Justiça, foram capturados pela polícia com ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Sábado de Aleluia (8), após passarem por pontos monitorados pela pasta, em Salvador.

O primeiro alerta, de 95% de similaridade com as imagens disponibilizadas pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aconteceu por volta das 9h55. Um assaltante passou por uma câmeras de monitoramento e foi rapidamente identificado por equipes da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras).

O homem foi conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão expedido pela 13ª Vara Criminal de Salvador, cumprido.

Sete horas depois, por volta das 16:24h o segundo alerta apareceu nas telas do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) no Centro de Operações e Inteligência (COI). Mais de 92% de semelhança apontavam que o homem andava livremente pela cidade.

Uma viatura da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves), identificou o homem e, após verificação dos documentos de identificação pessoal, conduziu o foragido para a sede da Polinter.

Na unidade, o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, capital do Mato Grosso, foi cumprido.

Com a captura dos homens, sobe para 767 o número de criminosos capturados pelo sistema desde o seu lançamento em dezembro de 2018.