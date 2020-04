Força-tarefa fiscaliza se bancos mantém distância entre clientes nas filas

A partir desta segunda-feira (6), uma força-tarefa da Prefeitura de Salvador vai dar inicio à fiscalização do decreto 32.320, que define medidas para o funcionamento de agências bancárias na capital baiana. O trabalho será realizado por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Guarda Civil Municipal (GCM) com o apoio da Polícia Militar (PM),

De acordo com o decreto, os bancos devem organizar filas respeitando distância mínima de um metro entre os clientes, indicada por meio de sinalização horizontal. A regra vale para quem estiver em atendimento ou aguardando na parte externa das agências.

As unidades que funcionam em shoppings centers e similares, que são credenciados para o pagamento de auxílios municipais, estaduais ou federais, podem realizar atendimento desde que haja acordo com os estabelecimentos comerciais e sigam as determinações do decreto.

As agências tiveram um prazo de 48 horas para se adequarem as novas regras e se não cumprirem, serão interditadas imediatamente. “A força-tarefa estará nas ruas para fiscalizar e será firme para garantir o cumprimento das medidas. É importante que a população entenda o grande risco que estamos correndo e que todo esse esforço é para evitar a contaminação do COVID-19”, afirma o secretário da Sedur, Sérgio Guanabara.

O gestor alerta ainda que o cidadão tem um papel importante nesse processo. “Este é o momento de unirmos forças. Fique em casa e quem encontrar irregularidades, denuncie”, completa. As denúncias devem ser realizadas por meio do 160, call center da prefeitura exclusivo para informações sobre o coronavírus.