Na data em que se completam 56 anos do golpe militar no Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fez uma postagem celebrando a data nesta terça-feira (31). No Twitter, ele disse que as Forças Armadas interviram na política "para enfrentar desordem".

No texto, ele diz ainda que após o golpe "iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil". No post, ele usa uma foto de Castello Branco e um desfile em carro aberto do general em 1964.