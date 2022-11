Forças estaduais de segurança atuam para desbloquear rodovias, diz SSP

As forças estaduais de segurança (Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros) estão atuando para desbloquear as estradas que têm manifestações na Bahia. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta terça-feira (1º). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há bloqueios em trechos da BR-101.

Segundo a SSP, as forças atuam para cumprir a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a liberação imediata das rodovias. Além das ações com unidades especializadas e territoriais, a SSP ativou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), sediado no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Ainda de acordo com a secretaria, na unidade, representantes de órgãos estaduais, federais e municipais darão suporte e acompanharão as movimentações em todo o estado. Câmeras da SSP auxiliarão no monitoramento.

"Vamos garantir a liberação das estradas. Não vamos permitir que alimentos, pessoas com enfermidades e trabalhadores sejam impedidos de se deslocar. O resultado democrático das urnas será respeitado. Aqui, na Bahia, o mais importante é o respeito à democracia”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), só três rodovias estão com pontos de interdição total no início desta terça. Na BR-101, na altura do KM 744, em Itabela; na altura do KM 807, em Itamaraju, ambas no sul do estado; e na BR-030, no KM 216, na região de Guanambi, no sudoeste baiano.

A PRF diz que desde o início dos bloqueios tem trabalhado para garantir a mobilidade nas rodovias baianas. "As ações, realizadas em conjunto com a PM, já resultaram em 13 desobstruções em seis diferentes rodovias do estado", diz nota.