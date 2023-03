Ford em Camaçari: fábrica ainda não foi vendida

Desde 2021, quando encerrou a produção na Bahia, o futuro da fábrica Ford em Camaçari é alvo de diversas especulações. No ano passado, surgiram rumores de um acordo da empresa com a BYD - que, na época, desmentiu afirmando que tinha apenas assinado um protocolo de intenções.

No últimos dias, aumentaram as suposições sobre a venda das instalações para a marca chinesa, o que é desmentido pelo fabricante americano: “a Ford comunica que continua ativamente em processo de negociação com potencial comprador e, portanto, a venda não foi concluída”, explicou a empresa.

Engenharia na Bahia

Com a manufatura encerrada há dois anos, a Ford mantém na Bahia um centro de engenharia que atende diversos mercados. Baseado no Senai Cimatec de Camaçari, os técnicos trabalham no desenvolvimento e validação de projetos globais, incluindo veículos para os Estados Unidos. No total, são mais de 1.500 técnicos.