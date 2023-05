Formação com chance de contratação: saiba como se inscrever em curso na área florestal

Se você pretende ter uma formação para trabalhar na área florestal para conseguir uma vaga em uma grande empresa, saiba que o programa "Colheita Talentos” está com inscrições abertas desde a última segunda-feira (15) no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O curso terá 12 vagas que serão destinadas, preferencialmente, para os moradores da cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano, e localidades vizinhas. No final da formação, que vai durar seis meses, o aluno sairá pronto para atuar na operação de máquinas florestais, corte e baldeio de madeira.

Como a formação é uma parceria do Senai de Alagoinhas com a Bracell Bahia, os alunos poderão ser aproveitados pela empresa. As vagas são para atuar em território baiano ou em estados vizinhos. “Estamos à procura de perfis proativos, que queiram se desenvolver e contribuir com o desenvolvimento das demais pessoas do time. Além disso, é importante que o profissional tenha disponibilidade para viajar, caso seja necessário, e esteja disposto a crescer junto com a gente”, disse Jennifer Almeida, especialista em Desenvolvimento Florestal da Bracell Bahia.

Como participar?

As inscrições poderão ser feitas no site

O interessado precisa ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e habilitação B definitiva

As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 2h às 12h, e terá carga horária total de 1.072 horas

As aulas teóricas serão realizadas na sede do Senai Alagoinhas, na praça Barão do Rio Branco, 55, no Centro, e as práticas em uma unidade móvel da instituição nos módulos de colheita da Bracell, também no município.

