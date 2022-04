Fórmula 1: Leclerc tem relógio de R$ 1,5 milhão roubado na Itália

Líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1, Charles Leclerc sofreu um grande prejuízo ao desembarcar na Itália, para disputar o GP da Emilia-Romagna, neste fim de semana. O monegasco foi roubado e perdeu um relógio de grife personalizado, avaliado em US$ 320 mil (cerca de R$ 1,5 milhão).

O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (18), na comuna de Viareggio, na Toscana. De acordo com a imprensa italiana, Leclerc estava em um resort com seu treinador, Andrea Ferrari, quando foi abordado por fãs na rua, que pediram fotos e autógrafos. No meio da multidão, um ladrão conseguiu roubar o relógio do piloto da Ferrari.

O monegasco fez uma denúncia para a polícia local, que agora investiga se o roubo foi por oportunidade ou planejado com antecedência. Segundo informações da revista inglesa Autosport, o relógio é da marca suíça Richard Mille, patrocinadora do piloto e da Ferrari.

Treinador de Leclerc, Andrea Ferrari revelou o caso nas redes sociais e fez uma crítica à gestão da comuna italiana. "Via Salvatori tem estado completamente às escuras durante meses. Temos denunciado isso há meses. Bem, ontem à noite fomos roubados. Vocês pensam em consertar as luzes da rua em algum momento? Estou pedindo para um amigo...", escreveu.

Apesar do prejuízo, Leclerc foi visto posando ao lado de fãs nesta terça-feira (19). Ele lidera o campeonato de pilotos da Fórmula 1 com 71 pontos, 34 a mais que o vice-líder George Russell, da Mercedes. O monegasco acumula duas vitórias em três etapas até aqui, no Bahrein e na Austrália.

A corrida do GP da Emilia-Romagna será disputada neste domingo (24), em Ímola, na Itália.