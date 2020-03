Fórmula 1 terá campeonato virtual com pilotos da vida real

Se jogadores de futebol estão matando a saudade de competições usando o mundo virtual - e disputando torneios no FIFA 20 -, a turma do automobilismo não vai ficar comendo poeira. A Fórmula 1 anunciou que promoverá um novo campeonato online, com a participação de alguns pilotos da vida real, durante a quarentena mundial pela pandemia do novo coronavírus.

Para ficar ainda mais divertido, as corridas virtuais serão disputadas nas datas de todos as provas que foram adiadas ou canceladas. A começar pelo GP do Barein, que seria realizado neste fim de semana. Atuais pilotos da F1 se juntarão a outros competidores, que ainda serão anunciados. Todos, claro, participarão remotamente, com uma transmissão ao vivo da Gfinity eSports Arena, em Londres.

A prova virtual na pista de Sakhir terá 50% da distância original de um GP, com 28 voltas. A transmissão será exibida nos canais oficiais da Fórmula 1 nas redes sociais, com duração de 1h30. Incluirá um período de classificação, para definir o grid de largada. O torneio usará como plataforma o videogame oficial para computador F1 2019, desenvolvido pela Codemasters.

Afetada pela pandemia do novo coronavírus, a temporada atual da Fórmula 1 teve cancelados os GPs da Austrália e de Mônaco, além de adiados os Grande Prêmios do Barein, Vietnã, China, Holanda e Espanha.