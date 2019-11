Fórmula 1: Vettel é o mais rápido do dia em Interlagos

A Ferrari dominou na tarde desta sexta-feira (15) o segundo treino livre para o GP do Brasil, penúltima etapa da temporada da Fórmula 1, que será disputada domingo, no Autódromo de Interlagos. O alemão Sebastian Vettel ficou com o primeiro lugar (1min09s217), seguido pelo seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc (1min09s238).



O holandês Max Verstappen, da Red Bull (1min09s351) foi o terceiro, seguido pelos dois carros da Mercedes: o finlandês Valtteri Bottas (1min09s373) e o britânico Lewis Hamilton (1min09s440), hexacampeão mundial por antecipação.



A surpresa foi a presença do dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, na sexta colocação (1min10s143), à frente do australiano Daniel Ricciardo, da Renault (1min10s194). O veterano Kimi Raikkonen foi o oitavo colocado (1min10s210), seguido pelo tailandês Alexander Albon, da Red Bull, apenas o nono colocado (1min10s275) - ele havia sido o mais rápido na primeira sessão, pela manhã. O espanhol Carlos Sainz Jr., com a Renault, foi o décimo colocado (1min10s370).



O treino

Os seis pilotos das três maiores equipes travaram uma boa briga pelas primeiras colocações, baixando bastante o tempo da primeira sessão, que teve o Albon como o mais veloz, com 1min16s142. Com menos de cinco minutos de treino, o polonês Robert Kubica errou na saída do "S do Senna" e bateu forte, destruindo boa parte de sua Williams.



Nos primeiros trinta minutos, a Ferrari dominou e foi a primeira equipe a ter os dois carros com tempos abaixo de 1min10. Vettel marcou 1min09s570, enquanto Leclerc anotou 1min09s820. Cada um registrou dez voltas.



Hamilton, que no primeiro treino não chegou a completar uma volta rápida, logo atingiu o tempo de 1min09s938, deixando para trás as duas Red Bull, de Verstappen e Albon. Bottas era apenas o sexto.



Com 45 minutos de treino, houve o momento mais tenso. Bottas, muito lento, se posiciona na trajetória normal dos carros no Mergulho, em uma curva onde quem vem atrás só vê o carro da frente muito em cima. Hamilton teve de frear forte para não colidir no companheiro de equipe.



Enquanto isso, Vettel e Leclerc melhoraram o desempenho, com o alemão 0s021 à frente do monegasco (1min09s217 contra 1min09s238). A diferença para Hamilton, em quinto era, de apenas 0s223 de Vettel. Na parte final do treino, as equipes passaram a simular corrida e a testar pneus em mais de 20 voltas.



Os carros voltam à pista de Interlagos neste sábado para o terceiro treino livre, entre 12h e 13h. O treino para a definição do grid será às 15h. No domingo, o início da corrida está previsto para as 14h10.

