Fornecimento de água começa a ser restabelecido após rompimento de adutora

O fornecimento de água em 16 regiões começou a ser restabelecido após o rompimento de uma adutora na Avenida Reitor Miguel Calmon, na manhã de quinta-feira (16). Segundo a Embasa, a previsão é de que as obras sejam completamente finalizadas até as 10h desta sexta-feira (17), quando será realizada repavimentação asfáltica pela prefeitura.

O rompimento de uma linha de distribuição de grande porte na avenida Reitor Miguel Calmon, nas imediações da Praça Lord Cochrane, no Canela, deixou todas as vias que cortam e se comunicam com aquele vale congestionados durante esta quinta-feira (16). Da vazão da adutora, uma enorme cratera se formou na via e tragou um carro, onde viajava um casal que conseguiu ser retirado do local sem maiores ferimentos.

O casal que trafegava no carro no momento em que a cratera abriu não sofreu ferimentos e Embasa garantiu que ressarcirá os prejuízos causados (Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) afirmou que as causas serão avaliadas pelos técnicos, após a manutenção da linha. O acidente deixou o Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória sem fornecimento de água.

Até o fechamento a noite de ontem, a expectativa da Embasa era que o abastecimento de água fosse retomado gradativamente até a meia-noite. A Gerência de Comunicação Social da empresa também fez questão de explicitar que o casal segue bem fisicamente, sem maiores problemas e que o processo administrativo de ressarcimento dos danos materiais já foi aberto.

O casal envolvido no acidente não autorizou a divulgação de dados para a reportagem e preferiu não dar depoimentos sobre o ocorrido.

Tarde tumultuada

A interdição da avenida para drenagem da água e retirada do veículo exigiu esforços conjuntos e ocorreu durante toda a tarde do primeiro dia oficial de Carnaval, com a parceria de diversos órgãos municipais e estaduais, impactando na fluidez do trânsito. Os reflexos dos congestionamentos foram sentidos ao longo do dia, especialmente, à partir do meio tarde, com a abertura oficial da folia e o deslocamento dos foliões para os circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Na ligação entre a Avenida Cardeal da Silva e a Garibaldi, o trânsito engarrafado e as infrações foram constantes (Foto: Carmen Vasconcelos)

O representante farmacêutico George Vasconcelos estava trafegando na via, quando a adutora estourou. “O trânsito travou completamente e enfrentamos uma retenção longa de mais de meia hora para percorrer trechos vizinhos, como Garibaldi, Federação, Vasco Da Gama e Dique do Tororó. Felizmente, estava visitando médicos em locais próximos e consegui fazer o trajeto, mesmo com todo o atraso”, afirmou.

Mas não foi só nas localidades próximas. Em bairros mais distantes como a Pituba, moradores relataram o sofrimento para transitar na cidade, com congestionamentos que duraram mais de uma hora.

O superintendente da Transalvador Décio Martins garantiu atenção absoluta para a resolução do problema. “Estamos avaliando todos os impactos desse reparo nas proximidades dos circuitos e tomaremos as decisões de modo a encontrar as melhores soluções para as necessidades que surjam”, assegurou.

Trabalhos prosseguem

também em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) garantiu a conclusão da primeira etapa dos reparos ainda nessa quinta-feira e a continuidade dos trabalhos na sexta, 17, para dar celeridade a liberação da via, além de mitigar qualquer risco.

Os trabalhos de recuperação da via prosseguem durante esta sexta-feira (Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

Com localidades marcadamente residenciais e pertencentes à zona da Prefeitura-Bairro Barra/ Pituba, a área afetada pelo desabastecimento de água contempla mais de 120 mil moradores, impactando famílias e diversos negócios comerciais.

Diante da situação, o Ministério Público estadual oficiou a Embasa, Codesal, Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e a Transalvador para que informem, no prazo de até 24 horas, quais medidas foram adotadas para regularizar em caráter de urgência o abastecimento de água em cerca de 16 bairros da capital e a liberação adequada do tráfego na avenida e outras vias eventualmente afetadas.

Embora ainda não saiba as razões que levaram ao rompimento da linha, a Embasa garante que o caso foi isolado e que não há riscos em outros pontos da cidade. Vale salientar que em caso de emergência, a Defesa Civil, que mantém plantão de 24 horas, deve ser acionada pelo telefone gratuito 199.