Fornecimento de energia é interrompido em Pernambués após fiação de poste pegar fogo

Um incêndio atingiu a fiação de um poste no bairro de Pernambués, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (11). O Corpo de Bombeiros solicitou à Neoenergia Coelba o desligamento da energia na Rua Thomaz Gonzaga para realizar o combate às chamas.

Segundo a Coelba, foi identificado que o incêndio teve início na rede de telecomunicações. Equipes da distribuidora estiveram no local atuando na recomposição da rede elétrica, que foi afetada.

O fornecimento de energia do bairro foi interrompido para o controle e normalização do serviço, que ainda segue em andamento. Neste momento, apenas um pequeno trecho da rua está com o fornecimento suspenso, para que o trabalho de recomposição da rede elétrica seja feito com segurança.