Forró dá clima de São João ao Pelourinho

O Pelourinho teve clima de São João neste domingo (21), com o Forró no Parque Tributo a Zelito Miranda, que homenageia o forrozeiro morto em agosto do ano passado, aos 66 anos. Foi a terceira e última edição da festa em 2023, que teve a presença de músicos e amigos de Zelito, como Eugênio Cerqueira, Trio Nordestino e Nadia Maia. O anfitrião foi novamente Del Feliz, convidado por Telma, viúva de Zelito, para liderar as homenagens.

Um dos casais mais animados da festa era formado pelo economista Luciano Dias e a artesã e designer Norma Cavalcante. Embora seja de Salvador, Luciano pouco frequenta o Centro Histórico e foi Norma que o estimulou a ir neste final de semana. O objetivo da visita do casal: umas aulinhas de forró que ela ofereceria a ele.

Norma deu aula de forró a Luciano

Alagoana de Arapiraca, Norma exibia desenvoltura como dançarina e professora. Na Bahia desde 1990, ela diz que o forró alagoano é mais pé-de-serra, mais tradicional que o baiano.

"Lá, é zabumba, sanfona e triângulo. Mas a festa daquido Pelourinho, eu gosto e lembra as do interior", diz a artesã.

"Estou descobrindo o Pelourinho aos poucos. Sou de Salvador, mas não costumo frequentar. Hoje, vim mesmo para o forró. Pra mim, São João é a festa mais animada da Bahia", diz Luciano.

O artista plástico Adilson Guedes não estava dançando nem cantando, mas também fazia sucesso com o público: ele havia confeccionado uma bomba gigante - sem pólvora , claro - de 1,20 m e toda hora alguém pedia pra tirar foto com a sua obra de arte. "O São João aqui no Pelourinho é uma oportunidade de aquecimento pra festa de junho", revela o artista, que é de Salvador, mas tem família espalhada pelo interior, onde passa a festa junina, em cidades como Maragogipe, Cruz das Almas e São Felipe.

Del Feliz

O forrozeiro Del Feliz, anfitrião do Tributo a Zelito, se diz honrado de participar da homenagem ao amigo:

"O São João no Parque é tradicional na Bahia e teve Zelito à frente, junto com a esposa dele, por muitos anos. Nasceu no Parque da Cidade, foi para o MAM, veio para o Pelourinho e mantém a mesma energia".

Eugênio Cerqueira, que trabalhou com Zelito por mais de 15 anos, era um dos músicos convidados. "Participo todos os anos do Forró no Parque e produzi todos os discos de Zelito de 15 anos para cá, além de ter sido músico dele. Fico emocionado sabendo que o projeto foi mantido, porque Zelito ensinou muito pra gente e tive o privilégio de conviver com ele por 20 anos".

O radialista e cantor de forró Walldo Silva deu uma canja na apresentação de Del Feliz e falou sobre Zelito: "Ele foi muito importante em minha carreira, porque era um sertanejo raiz e éramos vizinhos: eu, de Riachão do Jacuípe e ele, de Serrinha. Ele sempre me incentivou a cantar e gravar e é um dos grandes nomes do forró no Brasil".