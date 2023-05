A banda Filhos de Jorge é a atração principal do forró que a Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo promove às 19h no pátio do tempo na próxima quarta-feira (7), véspera do feriado de Corpus Christi. A banda Cueca Branca participa.

A produção promete barraquinhas com produtos e guloseimas típicas. Inclusive, a famosa e desejada 'Batida do Padre". Ingressos custam R$ 40, à venda na sacristia da igreja e no Sympla.