Forró de Camaçari invade o Pelourinho em evento gratuito no final de semana; confira atrações

E de palco Edy entende. O forrozeiro já levou seu show para diversos espaços em Camaçari, Salvador, mais 15 municípios do interior baiano além de Aracaju, Itabaiana e Lagarto, em Sergipe. Entre esses shows, o de maior destaque foi no Camaforró, um das maiores festas juninas da região.

Natural do subúrbio ferroviário de Salvador, Bira Galvão começou sua carreira com 18 anos, cantando em bares da cidade. Apaixonado pela música nordestina, Bira mistura forró, bolero e até samba para trazer um repertório diversificado, animado e com forte apelo popular. “Eu toco com alma e coração”, afirma.

Do primeiro violão aos 12 anos de idade até os palcos de Camaçari e região, Rafa Menndes traz na evolução de sua música o melhor do Arrochanejo e da Pisadinha. Influenciado por artistas como Zezé di Camargo e Tayrone, Rafa também é diversificado e polivalente, inserindo clássicos de Modão Sertanejo no repertório e embalando os corações apaixonados do público, além da sofrência característica.