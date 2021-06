Forró de Targino Gondim encerra a temporada virtual do projeto MPB em Movimento

O cantor e sanfoneiro Targino Gondim encerra a temporada do projeto MPB em Movimento, que em 2021 percorre virtualmente cidades do Norte e Nordeste, integrando as ações do Petrobras Cultural. O show acontece no sábado (5), às 20h, nos canais MPB Play e Targino Gondim no YouTube. Para o público entrar no clima junino, o artista preparou um repertório com sucessos da carreira e clássicos do forró, como Esperando na Janela, parceria de Targino com Manuca Almeida e Raimundinho do Acordeon, com interpretação popularizada de Gilberto Gil.

E para abrir a programação da última parada do projeto, direto de Aracaju, o duo MariaMilena apresenta seu repertório autoral. A apresentação acontece na sexta-feira (4), às 19h, nos perfis @mpbemmovimento e @mariamilenaduo no Instagram.

Serviço - Targino Gondim | sábado (5), 20h | nos canais MPB Play e Targino Gondim no YouTube