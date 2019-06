Forró do Bongo celebra São Pedro com estrelas do pagode, forró e sertanejo

Depois dos festejos de São João, é a vez de comemorar o São Pedro. Para encerrar as comemorações de junho e iniciar julho com muita dança e música boa, o Forró do Bongo anima mais uma vez, a cidade de Catu, nesta segunda-feira (1), véspera do feriado que comemora a Independência da Bahia.

Esse ano a festa que já é intitulada como, O São Pedro mais TOP do Brasil, comemora 12 anos e para animar a festa, Zé Neto & Cristiano, Marcia Fellipe, Dorgival Dantas, Parangolé, Harmonia do Samba e Forró do Tico sobem ao palco.

O Forró do Bongo conta com três setores; a arena, camarote premium e o camarote all inclusive. Cada setor dispõe de praça de alimentação, banheiros e bares exclusivos. Os ingressos estão à venda na loja do Forró do Bongo, localizada no Shopping da Bahia, loja do Pida, no Salvador Shopping e Piedade ou através do site da festa www.forrodobongo.com.br.





Serviço

O quê: Forró Do Bongo

Atrações: Zé Neto & Cristiano, Marcia Fellipe, Dorgival Dantas, Parangolé, Harmonia do Samba e Forró do Tico

Onde: Estádio Muncipal de Catu- Catu/BA

Quando: Segunda, 1 de julho, às 21h

Ingresso: R$ 85 (arena), R$ 180 (Camarote Premium) e R$ 370 (Camarote All Inclusive)