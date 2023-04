Forró do Bosque anuncia cancelamento de edição 2023

O Forró no Bosque, tradicional festa junina de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, não será realizado neste ano. A organização do evento fez o anúncio nas redes sociais neste domingo (23).

"Viemos aqui com todo carinho e respeito de sempre ao nosso público, comunicar a não realização da edição "Forró do Bosque 2023". Neste momento precisamos dar uma pausa. Recebam o abraço carinhoso de toda equipe do Forró do Bosque e em 2024 nos reencontraremos com aquela tradicional festa do jeito que vocês merecem", publicou a organização.

Prevista para o dia 23 de junho, a festa teria a participação de artistas como Bell Marques, Leo Santana, Thiago Aquino e João Gomes. Não foram divulgados detalhes sobre o motivo do cancelamento.