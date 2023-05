Forró do Piu-Piu anuncia cancelamento da festa de 2023

A produção do Forró do Piu-Piu anunciou o cancelamento da edição 2023, que aconteceria no dia 24 de junho, em Amargosa. Segundo o comunicado, a produção precisará dar uma pausa no evento que este ano seria comandado por Bell Marques, Solange Almeida, Magnificos e Limão com Mel.

A organização da festa, uma das mais tradicionais do interior baiano, ressalta que as compras online efetuadas através do site boratickets.com.br serão canceladas automaticamente num prazo de até 72h, não sendo necessário solicitar por e-mail.

O prazo para cancelamento, porém, não contempla o crédito na fatura do cartão utilizado, pois isso depende exclusivamente do banco emissor, sem qualquer gerência da Salvador Produções ou da Bora Tickets, podendo levar até 60 dias a depender da data de fechamento da fatura.

Pedidos pagos via pix levam até 15 dias para terem o valor restituído à conta corrente pagadora, não é necessário enviar chave pix para reembolso. O estorno ocorrerá de forma total e inclui taxas e juros porventura pagos. Para consultar se o seu pedido foi cancelado, acesse sua área de clientes na sessão "meus ingressos".

Para ingressos adquiridos nos pontos de vendas dos Shoppings, os reembolsos começarão dia 29 de maio e irão até dia 29 de junho. Basta ir ao local com o(s) ingresso(s) para obter a devolução. Os ingressos que custavam R$ 280 no setor Arena Open Bar e R$ 480 no setor Camarote Premium All Inclusive.

Veja o comunicado do Forró do Piu-Piu sobre as possibilidades de reembolso: