Forró do Piu-Piu confirma edição e anuncia atrações de 2023

O Forró do Piu-Piu, um dos mais tradicionais da época de São João, acaba de confirmar a edição de 2023. Chegando em seu 25º ano, o Piu-Piu acontecerá no dia 24 de junho, na Fazenda Colibri, em Amargosa, cidade localizada a 240 km de Salvador, no interior da Bahia.

A edição de 2023 do Piu-Piu já anunciou a grade de atrações para animar a festa, o cantor Bell Marques e as bandas Magníficos e Limão com Mel – que irão levar todo o tradicional forró para o clima junino que vai invadir Amargosa, e para fechar com chave de ouro, a cantora Solange Almeida, que levará os maiores sucesso de sua carreira.

Trazendo duas opções de espaço: a Arena – que conta com serviço open bar de água, refrigerante, cerveja, whisky 8 anos, vodca e gin. Já o Camarote Premium contará com serviço all inclusive, com buffet de comidas típicas e opções diversas, que serão divulgadas em breve.

Os ingressos para a festa estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e através do site.