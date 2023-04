Forró do Sfrega anuncia primeiras atrações para edição 2023

O Sfrega vai celebrar 23 anos com uma festa cheia de muita música, uma superestrutura e opções de serviços open bar e all inclusive. Consagrada como uma das mais tradicionais e procuradas da época de São João, o Sfrega acabou de anunciar as primeiras atrações confirmadas.

Por enqanto, nomes como Léo Santana, Raí Saia Rodada, Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon já estão confirmados na edição comemorativa de 23 anos, que contará com 10 horas de festa, além de dois espaços para curtir o São João em grande estilo na Fazenda Sfrega.

Os ingressos estão disponíveis para venda na Ticket Maker, na Bilheteria Digital, no site e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

SERVIÇO - Sfrega 2023 | 24 de junho, na Fazenda Sfrega, em Senhor do Bonfim – BA | Vendas: Ticket Maker, na Bilheteria Digital, no site e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia