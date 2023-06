Forró nas alturas: Gol lança voo com temática junina de Salvador a Campina Grande

A GOL realizou, neste sábado (03), o lançamento de um voo temático de São João. Os passageiros de uma rota que ligou Salvador à Campina Grande (CPV) foram recebidos por um sanfoneiro no portão de embarque, além de presenciarem a encenação do tradicional casamento matuto e participarem do sorteio de uma passagem aérea com direito a acompanhante.

A companhia, que está patrocinando o São João de Campina Grande, na Paraíba, é a primeira a realizar um voo em homenagem à festa popular brasileira. Durante o trajeto, adereços foram entregues aos passageiros. Um serviço de bordo especial também foi oferecido, com comidas e bebidas típicas, como vinho quente, paçoca e cocada.

A bordo, a tripulação fez um anúncio especial: “Em nosso Avião do Forró, a rotina ficará lá, em terra firme, e você irá voar nas músicas, danças e toda a animação do ‘Maior São João do Mundo’! Xote, baião e todos os ritmos dão o tom de arraial à nossa aeronave. Cuidamos de cada detalhe para deixar sua experiência incrível, com assentos personalizados e uma tripulação pronta para tornar sua viagem uma verdadeira festa, do começo ao fim. Prepare-se para sentir a energia do ‘Maior São João do Mundo’ nas alturas. Bem-vindos a bordo do Avião do Forró”.

“Ser a Companhia aérea oficial do ‘Maior São João do Mundo’ é algo muito significativo para nós da GOL, que somos uma empresa brasileira com o propósito de ser a Primeira para Todos. Estamos levando pelos ares do País a valorização cultural de uma das mais importantes e grandiosas festas populares nacionais, por meio da nossa aeronave temática do São João de Campina Grande e do voo do Forró”, afirmou Renata Maluf, diretora de Marketing, Produtos e Canais Digitais da GOL, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

Aeronave temática

O Boeing 737 foi escolhido pela companhia para receber uma adesivação temática. No desenho, podem ser observadas representações de um tradicional casal matuto, com destaque para o logotipo dos festejos de São João de Campina Grande.



O avião temático entrou na malha doméstica da GOL em voos pelo Brasil e com o mote da campanha “O Maior São João do Mundo começa aqui”. Esta é a primeira aeronave da frota da companhia que ganha uma decoração em homenagem à celebração.

Voos extras de Salvador e Guarulhos para Campina Grande

A partir deste sábado (03), o destino Campina Grande (CPV) passa a contar com novas operações da GOL: aos sábados, a partir de Salvador (SSA); e, às terças, a partir de São Paulo/Guarulhos (GRU). Os tem capacidade para 186 lugares.

“A adição dessas operações extras no período junino mostra a importância da valorização do bem cultural que é o ‘Maior São João do Mundo’. Dessa forma, os Clientes da GOL poderão se conectar mais facilmente com os principais hubs da empresa: São Paulo (GRU e CGH), Rio de Janeiro (SDU) e Brasília (BSB). Levá-los para conhecer e vivenciar a cultura brasileira é um dos propósitos da Companhia”, destaca Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

