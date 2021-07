Forró no Parque com Zelito Miranda terá primeira edição do ano

O tradicional Forró no Parque está de volta com Zelito Miranda. O evento que por muito tempo ocupou o calendário festivo de Salvador está de volta a partir de sábado (10), em formato on-line que será transmitido às 15h, no canal oficial do artista no YouTube. O evento terá participação do sanfoneiro Eugênio Cerqueira.

O Forró no Parque terá dois momentos. O primeiro será acústico: Zelito Miranda, depois de um ano e meio, terá seu primeiro encontro com parte da banda, para fazer um pé-de-serra. Em seguida, o anfitrião volta ao formato que tem feito nas lives do Arraiá do Rei.

“Estou muito emocionado em poder voltar tocar com minha banda, momento muito esperado, mesmo sendo live, é a certeza que a vacina está chegando para todos e logo voltaremos para os palcos”, comemora Zelito.

A Live Forró no Parque tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

Forró no Parque com Zelito Miranda

Data: Sábado (10), às 15h

Transmissão: canal Zelito Miranda Oficial no YouTube

Participação do sanfoneiro Eugênio Cerqueira