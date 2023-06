Forró raiz: banda Sextando se apresenta na Associação Jazz na Avenida

O clima junino vai tomar conta da Associação Jazz na Avenida (JNA) nesta quinta-feira (15), às 19h. O espaço, que fica em Armação, receberá um show da banda Sextando. O couvert artístico custa R$ 15 para o público geral e R$ 10 para associados da JNA.

A banda é formada por músicos nordestinos e toca o forró mais tradicional. "Também tocamos um pouco da variedade universitária, com músicas de bandas como Falamansa e Mastruz com Leite. Mas o foco e a maioria do repertório é o estilo pé de serra", conta o baixista da banda, Luís Santiago.

As referências musicais da banda incluem artistas como Luis Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, Jackson do Pandeiro, Anastácia, Elba Ramalho, Acioly Neto, entre outros.

Nos projetos da banda para este ano, também está a gravação de um EP autoral.

O quê: QUINTAS ESPECIAIS com a banda SEXTANDO

Quando: 15 de Junho (quinta-feira)

Quanto: R$15 (couvert artístico)

R$10 (associados JNA)