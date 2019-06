Forró, sertanejo, arrocha e pagode no São João de Paripe

Para quem não abre mão do forró, mas está aberto a curtir outros ritmos no período junino uma boa opção é o São João em Paripe. O bairro do Subúrbio de Salvador recebe, no fim de semana, uma diversificada programação com shows de arrocha, pagode e sertanejo.

Amanhã, quem abre os trabalhos é o Parangolé. Liderado pelo vocalista Tonny Sales, o grupo anima a galera durante o jogo do Brasil x Peru, às 14h30, na última apresentação da Seleção na fase de grupos da Copa América 2019. Entre Salvador e Goiânia, a banda passará por oito cidades diferentes no período de sete dias.



No repertório, canções como Open Bar e Abaixa Que É Tiro, que fizeram sucesso no Verão, e a recém-lançada Diferenciada. “Diferenciada é uma música com a cara do Parangolé, dançante, pra cima. Com certeza vai invadir as academias e os paredões espalhados pelo Brasil. Enaltecemos a mulher, seja ela como e quem for!”, afirma o cantor.

(Foto: Divulgação)

Depois do pagodão, a programação retorna às 20h30 com o show da baiana Anna Catarina. Residente em Nazaré das Farinhas, a cantora de 16 anos apresenta um repertório com vários sucessos do arrocha. A grade do sábado se encerra com o grupo Swing do Luh.



No domingo, véspera do São João, o destaque vai para os shows de Solange Almeida e Simone e Simaria. Enquanto a ex-Aviões faz doze shows na Bahia durante o período junino, as irmãs tiveram de diminuir o ritmo e se apresentam em apenas três cidades: Salvador, Camaçari e Santo Antônio de Jesus. "Depois do problema que tive com a minha saúde, reduzimos o nosso número de shows. Não fazemos mais dois shows na mesma noite. Precisamos nos cuidar", comenta Simaria, que em meados do ano passado foi diagnosticada com tuberculose ganglionar.

Tanto na carreira de Solange, quanto na de Simone e Simaria, foi o forró que abriu as portas. "Na verdade, são mais de 33 anos de carreira. Comecei cantando baile, mas foi no forró que eu fiquei conhecida. Hoje, cantar sozinha, me possibilita essa diversidade musical, mesmo sendo uma cantora de forró", comenta Solange, que ainda comemora a possibilidade de fazer um show aberto ao público em pleno São Jooão. "Cantar em praça tem um gostinho especial, é uma festa totalmente democrática. Essa é uma época que me faz lembrar muito a minha infância em Alagoinhas, com as barraquinhas de milho, pamonha, mugunzá", lembra.

(Foto: Divulgação)

Já para Simone, foi o forró que realmente abriu as portas da música para a dupla. "Amamos esse ritmo e somos eternamente gratas por tudo que aprendemos e conquistamos através do forró, mas, desde pequena, em casa, crescemos ouvindo sertanejo. Nossas referências musicas, ídolos... o sertanejo foi um divisor de aguas na nossa carreira. Levou Simone e Simaria para o mundo", comenta Simone, ao comemorar as inovações, parcerias e misturas de ritmos que as duas têm feito, seja com uma pegada pop ou funk.

Elas apresentam a turnê Aperte o Play, lançada no início deste mês, e prometem fazer um bloco junino especial, com grandes sucessos. "Aguardem que vai ser tuuuuudo! Contamos com a presença de todos vocês no nosso show. Estamos chegando, coleguinhas!", comemoram. A programação do domingo contará também com shows de Irmanada, Dinho Santos e Forró Didaindoido.

Periperi

O colorido das caipiras dá o tom do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, cujo encerramento acontece neste sábado (22). São 44 quadrilhas e mais de 5 mil pessoas envolvidas na disputa. As atrações são Cia da Ilha, Imperatriz do Forró, Balão Junino, Forró do ABC, Forró Asa Branca, Pé no Chão, Chiado do Chinelo e Flor de Laranjeiras, além da participação especial das quadrilhas mirins Germe da Era e Forró do Luar.

SÃO JOÃO EM PARIPE

Sábado (22)

14h30 Parangolé

18h30 Ana Catarina

20h30 Swing do Luh

Domingo (23)

18h Dinho Santos

20h Solange Almeida

22h Simone e Simaria

00h Tierry

01h Forró Didaindoido