Forrozeiros fazem versões exclusivas para redes sociais do CORREIO

É hora de forró nas redes sociais do CORREIO! A partir desta sexta (17), o leitor vai acompanhar gravações que artistas independentes fizeram especialmente para o jornal e vão estar no YouTube, Facebook e Instagram do CORREIO. A cada dia, novo vídeo será divulgado, até o dia 24.

Quem dá início é Jó Miranda, com a música O Dia e Navegar, composta por ele mesmo. Com a pandemia e a suspensão do São João, Jó se prepara para algumas lives durante os festejos juninos. Amanhã, às 19h30, estará na live do Forró da Asfeb (Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia).



Acompanhe aqui todos os vídeos que serão lançados:

No dia 24, ele repete a dose, em uma festa promovida pela prefeitura de Saúde, interior da Bahia. "Desde o início da pandemia, estamos tocando dentro das limitações, então criei um show compacto. Antes, éramos 14 pessoas no palco. Agora, estamos restritos a três", lamenta o cantor e compositor.

Amanhã, é a vez da banda Forró Favo de Mel, que optou por um antigo sucesso do Calcinha Preta, E o Vento Levou. No domingo, A Patroa chega com o vídeo da canção Eu Te Amo, composição da vocalista Daisy Soares. Na guitarra, a titular é Paulinha. "A Patroa surgiu em 2013, com a ideia de mostrar o empoderamento feminino. Já nos apresentamos em cidades como Valença, Taperoá, Ituberá, Teolândia e Gandu". Por enquanto, a banda não tem lives programadas e está à espera de patrocínio. Mas você pode conhecer melhor o som das meninas no canal delas, no YouTube.

Tiago Ralão apresenta uma composição própria, Flores Iemanjá, parceria com Orlando Carvalho. O cantor é conhecido pelas apresentações que fazia no Parque São Brás, na Federação.

"Os Ensaios do Ralão, que a gente fazia antes da pandemia, eram realizados na rua, perto de alguns bares, toda sexta-feira. A gente arrecadava um dinheiro dos bares e às vezes do público também", diz Tiago.

Genard Melo gravou um vídeo da música Olhinhos de Fogueira, de Luiz Fidelis, junto com Bete Nascimento, ex-vocalista da Mastruz com Leite. No dia 2 de julho, participa de uma live, o Arraiá do Gê. "Aí, vai ser só forró das antigas, com músicas de Mastruz com Leite, Limão com Mel, Cavalo de Prata e por aí vai..."

Guto e Gisele se alternam nos vocais da Forró Menina Bonita, que gravou a música É Assim Que Se Faz para os leitores do CORREIO. A canção está também no YouTube da banda. O vídeo foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Formada em 2015, a Menina Bonita já se apresentou em cidades como Amargosa e Senhor do Bonfim. No dia 24, o grupo se apresenta em uma live da Recôncavo FM e, durante o São João fará dois shows num trenzinho que vai circular por Santo Antônio de Jesus.

Gerval Sena compôs Vaco Vaco Vuco Vuco, que o Forró do Tom gravou para o CORREIO.

"Essa música é um forró mais raiz, fala de paquera no interior. O 'vaco vaco' do título é só o barulho da chinela arrastando", diz Tom Guimarães.

Antes da pandemia, Tom se apresentou no Pelourinho, no São João promovido pelo Estado em 2019.

O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.