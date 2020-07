Fortaleza bate Sport nos pênaltis e Nordestão terá Clássico-Rei

A Copa do Nordeste terá clássico cearense. Poucos minutos após o Ceará derrotar o Vitória por 1x0, neste sábado (25), em Pituaçu, foi a vez do Fortaleza eliminar o Sport nas quartas de final, no Barradão, e se garantir na semi do torneio estadual. O jogo, aliás, terminou em empate sem gols e foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Tricolor do Pici fez 4x1 e confirmou a vaga na fase seguinte.

Será o primeiro Clássico-Rei que acontecerá fora do território cearense na história, em 101 anos de confrontos entre o Fortaleza e o Ceará. Após sua retomada, todo o Nordestão está sendo disputado na Bahia, por causa da pandemia do novo coronavírus. Horário, a data e o estádio ainda serão confirmados pela CBF.

O duelo teve o primeiro tempo equilibrado. O Fortaleza trabalhava o toque de bola e tentava manter o controle da partida, enquanto o Sport saia rápido nos contra-ataques. A primeira boa chance do Leão do Pici veio aos 28 minutos, quando Romarinho chutou forte e a bola tirou tinta da trave de Mailson.

Na segunta etapa, o time pernambucano entrou mais focado e quase abriu o placar nos minutos iniciais. Aos 3, Hernane Brocador percebeu Felipe Alves adiantado e tentou, quase do meio-campo, encobrir o goleiro, obrigando Felipe Alves a fazer boa defesa. O time ainda teve outros dois bons momentos até os 15 minutos, enquanto o Fortaleza dois chutes de Romarinho e Felipe. Mas ninguém conseguiu marcar e o confronto foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o Tricolor do Pici se mostrou eficaz, acertando todas as tentativas. E ainda viu Felipe Alves pegar o chute de Leandro Barcia. Já Patric mandou o seu para fora e o Fortaleza venceu o Sport por 4x1.