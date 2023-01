Fortaleza é alvo de vandalismo em Morro de São Paulo, no baixo sul da Bahia

A fortaleza de Morro de São Paulo, destino turístico localizado na cidade de Cairu, no baixo sul da Bahia, foi alvo de diversos atos de vandalismo desde o início do ano. Imagens do último ataque, ocorrido no dia 26 de janeiro, mostram a porta de vidro do monumento estilhaçada.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Cairu informou que a Guarda Municipal tem feito rondas frequentes no local. No entanto, destacou que o equipamento está sob responsabilidade do Governo Federal. "A Prefeitura reitera para que o Patrimônio da União tome as devidas providências para salvaguardar o patrimônio histórico que é a Fortaleza", declarou.

Procurado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por meio da Superintendência na Bahia, informou que não recebeu denúncia ou informações sobre ações de vandalismo recentes na fortaleza.

"Ressaltamos que o Instituto irá apurar a situação e, caso se confirmem os atos, adotará as medidas administrativas cabíveis junto ao atual responsável pelo bem, que é o Governo do Estado da Bahia."