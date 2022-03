Fortaleza e Sport vencem seus duelos e fazem final do Nordestão 2022

A Copa do Nordeste 2022 já tem seus dois finalistas definidos. Fortaleza e Sport farão uma final inédita na competição, com os jogos de ida e volta nos dias 31 de março - próxima quinta - e 3 de abril, respectivamente.

Para chegar na decisão, o Fortaleza, campeão de 2019, passou pelo Atlético de Alagoinhas nas quartas-de-final, e pelo Náutico, nas semis. O jogo contra os pernambucanos aconteceu no sábado (26) e terminou 2x0. Os gols foram de Robson e do argentino Romero. A semifinal da Copa do Nordeste é disputada em jogo único.

Já o Sport recebeu o CRB na Arena Pernambuco neste domingo (27) e venceu por 3x1. Saiu na frente com dois gols marcados pelo atacante chileno Búfalo Parraguez. Na segunda etapa, o CRB até ensaiou uma reação, quando diminuiu o placar com Anselmo Ramon, e ainda pressionou os donos da casa em busca do empate. O terceiro gol dos rubro-negros saiu do pé de Luciano Juba, chutando de fora de área. O Sport volta a uma final após cinco anos (a última foi em 2017, quando perdeu para o Bahia) e busca seu quarto título do regional.

Na briga entre os dois leões na final, o do Pici tem a vantagem de disputar o jogo de volta no Castelão. O Fortaleza teve a segunda melhor campanha da primeira fase da Copa do NE, atrás apenas do seu rival, Ceará, que foi eliminado pelo CRB nas quartas. A equipe com a melhor equipe tem a vantagem de decidir em casa.