Fortaleza fora de casa é pedra no sapato do Bahia; veja o histórico

Os três pontos diante do Fortaleza na 9ª rodada do Brasileirão são fundamentais para a recuperação do Bahia na competição. Porteiro da zona do rebaixamento com sete pontos, o tricolor precisará quebrar um tabu que já dura quatro partidas sem vencer lá no Ceará e enfrenta um dos melhores mandantes da temporada no futebol brasileiro. Em 22 jogos, o Leão do Pici tem 18 vitórias e apenas duas derrotas - nenhuma delas pela Série A -, além de dois empates.

Fora de casa em 2023, o Bahia soma 19 jogos, com o mesmo número de vitórias e derrotas (oito vezes) e três empates. A últimas delas foi diante do Vasco, pela 3ª rodada, quando venceu por 1x0. Mas quando fazemos o recorte histórico do Bahia enfrentando o Fortaleza em solo cearense, o desempenho cai consideravelmente.

Para se ter uma noção, no Século XXI há mais empates entre as duas equipes do que triunfos do Esquadrão de Aço enfrentando o Leão fora de casa. De 2001 para cá, os times se enfrentaram 15 vezes longe de Salvador e o Fortaleza venceu quase metade dos confrontos, sete vezes. Em cinco oportunidades o Esquadrão conseguiu arrancar um empate, enquanto só venceu três duelos.

Vale ressaltar um dos empates, entretanto, rendeu uma classificação nos pênaltis par a final da Copa do Nordeste 2021, vencida pelo tricolor contra o rival Ceará. Mas no tempo normal aquele jogo terminou 0x0.

Além do empate, foram mais três vitórias Leão do Pici nos últimos quatro jogos. Dois válidos pela Copa do Nordeste e um pelo Brasileirão. O jogo da Série A, em 2021, foi aquele que decretou o rebaixamento do Bahia para a segunda divisão. Com o Fortaleza numa grande campanha naquele ano - que terminou no G4 -, o Bahia dependia apenas si para vencer e saiu na frente com gol de Gilberto, mas levou a virada e caiu.

No ano passado, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu por 3x1 em jogo da primeira fase. Romero, Moisés e Depietri fizeram os gols dos cearenses, enquanto Rodallega marcou para o Bahia.

Caso perca o jogo deste sábado (3), o Bahia irá igualar a maior sequência sem vencer o Fortaleza fora de casa, que é de cinco jogos seguidos, alcançada entre 2002 e 2009.

Relembre os três jogos vencidos pelo Bahia

Desde o começo deste século, a vitória mais importante do tricolor jogando fora de casa contra o Fortaleza aconteceu no começo de 2021, mas válido pelo Brasileirão de 2020. Atrasado por conta da pandemia, o ano virou e as duas equipes brigavam na parte de baixo da tabela. Ambos precisavam vencer para eliminar as chances de rebaixamento - no caso do Bahia, precisou torcer pelo tropeço do Vasco.

Mas no Castelão fez sua parte em uma noite inspirada do meia Rodriguinho, que fez sua melhor partida vestindo a camisa do Bahia. Foi uma goleada por 4x0, com hat-trick (três gols) do camisa 10 e um marcado por Rossi.

Antes disso, o último triunfo do Esquadrão no Ceará havia sido em 2016. Pela copa do NE, bateu o Fortal por 2x1 na ida das quartas de final. E só teve gol de Juninho nesse jogo. O Juninho do Fortaleza fez 1x0 e o meia Juninho Valoura virou para o Bahia. No jogo de volta, 1x1 no placar e o Bahia se classificou.

Agora os torcedores mais velhos irão precisar ativar bem a memória para lembrar do terceiro triunfo do Bahia no século longe de Salvador. Já para os mais novos, melhor recorrer à internet. Isso porque ela aconteceu em 2001, também válida pelo Nordestão. O Bahia venceu por 2x0, com gols de Jean Elias e Nonato.

O jogo foi válido pela 13ª rodada do Nordeste, que naquele ano tinha o formato de pontos corridos com 15 rodadas e os quatro melhores se classificavam. Os dois tricolores passaram de fase e se enfrentaram nas semis, quando o Bahia venceu de novo. Na final, o título veio contra o Sport.