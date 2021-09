Fortaleza passa Vitória e tem melhor campanha nordestina no 1º turno da Série A

Adversário do Bahia na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, neste sábado (4), às 21h, no estádio de Pituaçu, o Fortaleza é a grande sensação do Brasileirão 2021.

O desempenho do time cearense sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda é tão bom que, antes mesmo do fim da primeira metade do campeonato, o Leão do Pici já conquistou uma marca importante: a de melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno na era dos pontos corridos com 20 equipes, iniciada em 2006.

Com 33 pontos em 18 rodadas, o Fortaleza desbancou o Vitória, que até então era o dono da marca, e assumiu o topo da lista. Terceiro colocado da Série A, o tricolor cearense tenta agora abrir distância para o rubro-negro no ranking histórico e se consolidar no G4 e, por que não, na briga pelo título.

Confira as melhores campanhas dos nordestinos no primeiro turno da Série A:

FORTALEZA - 33 pontos em 2021

O time de Juan Pablo Vojvoda vem surpreendendo na atual edição do Brasileirão. Depois de fracassar na Copa do Nordeste, o Leão do Pici conseguiu grande recuperação e vem brigando no topo da tabela. Em 18 jogos, o time conquistou 33 pontos. Foram nove vitórias, seis empates e três derrotas. Números que ainda podem aumentar. A boa campanha deixa os tricolores com a esperança de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Algo que seria inédito no clube.

Com uma rodada de antecedência o Fortaleza conseguiu a melhor campanha do Nordeste no primeiro turno (Foto: Divulgação/Fortaleza)

VITÓRIA - 32 pontos em 2008

O segundo lugar da lista de melhores campanhas é do Vitória. Na temporada 2008, o rubro-negro teve desempenho arrasador. Liderado por Ramon Menezes, Marquinhos e Willian Santana, o Leão somou 32 pontos nos primeiros 19 jogos, alcançando a quinta colocação ao fim do primeiro turno. O Vitória venceu 10 partidas, somou dois empates e sofreu sete derrotas. Na segunda metade, o desempenho caiu e o time conquistou apenas mais 20 pontos, terminando o torneio na 10ª colocação.

Vitória de Dinei e Marquinhos terminou o 1º turno em 5º lugar no Brasileiro de 2008 (Foto: Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO)

BAHIA - 31 pontos em 2019

Outro time nordestino que conseguiu ir bem em um primeiro turno de Série A foi o Bahia de 2019. O time treinado por Roger Machado criou grande expectativa ao conquistar 31 pontos em 19 jogos e terminar a primeira metade da competição na 7ª colocação, a um ponto da zona de classificação para a Libertadores. Mas no segundo turno o Esquadrão decepcionou. Amargou sequência de nove jogos sem vencer, conquistou apenas mais quatro triunfos e ficou na 11ª colocação, com 49 pontos.

Bahia de Roger Machado fez ótimo primeiro turno antes de despencar na segunda metade do Brasileirão (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

SPORT - 31 pontos em 2015

Assim como o Bahia, o Sport também somou 31 pontos no primeiro turno do Brasileirão de 2015. A equipe contava com peças como os atacantes Diego Souza e André e conseguiu sete vitórias, dez empates e duas derrotas em 19 jogos, fechando o turno na 7ª colocação. A diferença para o Bahia é que o Leão da Ilha conseguiu manter o desempenho na segunda metade do torneio. O Sport foi o sexto colocado da Série A naquele ano. Porém, na época apenas os quatro primeiros garantiam vaga na Libertadores.

Liderado por Diego Souza, o Sport somou 31 pontos em 19 jogos na Série A de 2015 (Foto: Divulgação/Sport)

SPORT - 28 pontos em 2014 e 2017

Abaixo da linha dos 30 pontos, o Sport também é o clube nordestino que conseguiu as melhores campanhas durante o primeiro turno de pontos corridos na Série A. Nas temporada 2014 e 2017, o rubro-negro fez 28 pontos em 19 jogos. Em 2014 o desempenho rendeu o oitavo lugar no turno. Já em 2017, a equipe ficou em sexto lugar. Nas duas ocasiões, o desempenho no segundo turno não foi repetido. Enquanto o time pernambucano foi apenas 11º colocado, com 52 pontos, em 2014, a equipe de 2017 lutou contra o rebaixamento e terminou o Brasileirão na 15º posição, com 45 pontos.

Em 2014 o Sport somou 28 pontos na primeira metade da Série A (Foto: Divulgação/Sport)