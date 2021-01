Fortaleza perde para o Atlético-MG e Bahia não corre riscos de Z4

O torcedor pode ficar tranquilo: o Bahia não volta para a zona de rebaixamento nesta 33ª rodada. Com o empate tricolor em 0x0 com o Vasco, em São Januário, neste domingo (31), a distância para o Z4 inclusive aumentou em relação à rodada anterior.

Tudo isso porque o Fortaleza, que começou a rodada na 17ª posição, com 35 pontos, perdeu por 2x0 para o Atlético-MG no Mineirão também neste domingo. O ponto somado no Rio de Janeiro colocou o tricolor na 15ª posição, com 36, acima do Sport, com 35. O Vasco é o 14º com 37.

O placar do Galo no Mineirão foi construído apenas na etapa final. Arana aproveitou vacilo de Tinga e abriu o placar aos 11 minutos. Vargas ampliou aproveitando rebote de pênalti, aos 21. O Fortaleza perdeu um pênalti com Osvaldo, aos 29.

O Leão pernambucano joga na segunda-feira (1º), às 20h, na Ilha do Retiro. O adversário será o Flamengo. Se o time de Recife vencer, vai à 14ª posição e empurra o Bahia para ser o 'porteiro' do Z4, em 16º.

Na próxima rodada, a 34ª, o Bahia enfrenta o Fluminense na Fonte Nova na quarta-feira (3), às 21h30. Os adversários contra o Z4 jogam no dia seguinte. O Fortaleza recebe o Coritiba no Castelão, o Vasco encara um clássico com o Flamengo e o Sport visita o Botafogo.

Em relação aos times que estão mais abaixo na tabela, o Coritiba, 19º colocado, empatou em 1x1 com o Grêmio no Couto Pereira neste domingo. Paulo Miranda abriu o placar para o tricolor gaúcho e o goleiro Wilson, de pênalti, igualou. A diferença do Coxa para o Sport é de cinco pontos.