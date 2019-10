Fortaleza retira pizza mista de sua cantina antes de jogo com Fla

Restaurante oficial do Fortaleza, a Cantina 1918 retirou, durante esta semana, o sabor 'misto' do seu cardápio de pizzas. A ação faz parte de uma campanha contra um tipo específico de torcedor: aquele que gosta de dois clubes - geralmente, um deles é do Sudeste. Não por acaso, o time cearense joga nesta quarta-feira (16), às 20h, justamente contra o Flamengo, dono da maior torcida do Brasil.