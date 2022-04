Fortaleza vence o Sport e conquista a Copa do Nordeste 2022

A Copa do Nordeste é mais uma vez do Fortaleza. Na noite deste domingo (3) o Leão do Pici venceu o Sport por 1x0 e conquistou sua segunda taça regional, a primeira sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. O gol do título saiu dos pés de Yago Pikachu, ainda no primeiro tempo, de pênalti.



Após um empate em 1x1 na Arena Pernambuco, bastava uma vitória para um dos lados ser campeão. Assim como na partida de ida, o jogo no Castelão também teve alternância no controle da partida, mas com o apoio dos mais de 50 mil torcedores no estádio, o Fortaleza pressionou mais o Sport e foi mais perigoso nas investidas ao ataque.



O gol saiu só no fim do primeiro tempo em jogada do atacante Moisés, eleito o craque da final. O camisa 21 recebeu a bola pelo lado esquerdo e driblou o zagueiro Rafael Thyere, que deixou o pé e derrubou o atleta do tricolor. Yago Pikachu bateu, deslocou Mailson e abriu o placar no Castelão.



Antes disso, o Fortaleza chegou na meta adversária com chutes de Lucas Lima para fora e Hércules, que parou nas mãos do goleiro do Sport. O rubro-negro respondeu com o atacante chileno Parraguez, também para fora.

Mas a final não ficou marcada apenas pelas chances de gol das duas equipes. O VAR entrou em ação algumas vezes durante a partida e foi motivo de muitas polêmicas e reclamações dos dois lados. Primeiro com Renato Kayser, que pediu pênalti após Sabino levantar muito a perna em disputa com o atacante. Para o árbitro baiano Marielson Alves da Silva, nada a marcar.Essa também foi a interpretação dele num lance a favor do Sport, quando Parraguez dividiu a bola com Benevenuto e pediu penalidade. Nada feito. Apenas no segundo tempo Marielson apitou a marca da cal a favor dos pernambucanos. Mas o VAR convidou o árbitro a checar o lance e ele retirou a marcação após entender que a dividida entre Benevenuto - mais uma vez - e Sander teria sido fora da área.Daí em diante o jogo entrou em ritmo acelerado dos dois lados. A chuva apertou na capital cearense e ficou cada vez mais difícil trabalhar a bola no gramado.

Ainda deu tempo de Robson, do Fortaleza, ser expulso por uma cotovelada em Rafael Thyere, e houve uma queda de energia no fim do segundo tempo. Foram mais de 10 minutos de acréscimo antes da torcida do Fortaleza poder soltar o grito de "é campeão" e o time levantar a orelhuda da Lampions pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2019, sob o comando de Rogério Ceni.



No caminho até a final, o Fortaleza eliminou o Atlético de Alagoinhas nas quartas e o Náutico nas semifinais. Na primeira fase, teve a melhor campanha geral e por isso pôde definir a final jogando em casa. Foram 16 pontos conquistados, com quatro vitórias e quatro empates. O título veio de forma invicta.



Esse foi o segundo título conquistado por Vojvoda no Fortaleza - o outro foi o estadual cearense de 2021. Ele também conduziu o time pela primeira vez para a Copa Libertadores. A estreia do Leão na fase grupos será quinta-feira (7), em casa, contra o Colo-Colo, do Chile.