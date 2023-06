Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia volta a focar no Brasileirão. Neste sábado (3), o Esquadrão visita o Fortaleza na Arena Castelão com a missão de acabar o jejum na temporada e se afastar do Z4. O time do técnico Renato Paiva não vence há seis jogos - sendo quatro pela Série A - e está à beira da zona, na 16ª posição, com sete pontos.

Para o confronto, o Tricolor de Aço terá o retorno de Thaciano. Por outro lado, Jacaré e Biel estão vetados pelo departamento médico. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Fortaleza x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay per view. O jogo começará às 16h.

Prováveis escalações:

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Zé Welison), Pochettino; Pikachu, Romarinho, Lucero e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano (Acevedo), Rezende, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será João Vitor Gobi, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo).

VAR: O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).