Forte explosão destrói restaurante do grupo Coco Bambu em Teresina

Uma forte explosão destruiu um restaurante e deixou outros imóveis danificados em Teresina, no Piauí. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 21, no Vasto Restaurante, unidade que faz parte do grupo Coco Bambu. O estabelecimento fica ao lado do Coco Bambu, que também foi afetado pela explosão.

A explosão ocorreu por volta das 6h30min, na rua professor Joca Vieira, no bairro de Fátima. Moradores da região informaram que ouviram o impacto da explosão e sentiram o chão tremer. De acordo com o portal G1, uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida por moradores de um prédio residencial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, até as 8h desta quarta-feira, ainda havia chamas no local. Os militares informaram que, no momento da explosão, havia dois funcionários no local. Um deles teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital e o outro não se machucou.

A área está sendo isolada, já que ainda há o cheiro forte de gás, mas não haveria risco de novas explosões. Contudo, a “região está colapsada”, informa Bombeiros. A equipe de engenharia foi acionada para avaliar todos os imóveis do entorno.

“Abalou toda a estrutura do local. Já fomos até o subsolo do outro restaurante e percebemos o forte odor de gás. Mas o risco de novas explosões é difícil, o risco maior é de desabamento. Por isso, estamos isolando a área e pedindo que as pessoas se retirem”, disse o tenente Everton, do Corpo de Bombeiros.